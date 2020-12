Администрация Чукотки собирается возместить пенсионерам затраты на лечение КОВИД.

Как сообщает infox.ru, неработающие пенсионеры Чукотки, возраст которых превышает 50 лет, единовременно получат по 5000 рублей. Но только при условии, что они лечились амбулаторно с 1 апреля по 15 ноября 2020 года. Также отмечается, что деньги смогут получить только зарегистрированные в ЧАО пожилые люди, прожившие в регионе не менее полугода.

