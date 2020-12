МегаФон предложил абонентам Башкирии новое качество голосовой связи

Оператор «запустил» голос в сетях LTE — теперь пользователи могут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии. Голосовые вызовы по технологии VoLTE с высоким качеством передачи звука стали доступны жителям и гостям Башкортостана.

С новой технологией передачи голосового трафика в республике абоненты компании могут звонить и по сетям 4G (Voice over LTE). Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так четко, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа. «С новым сервисом для совершения голосовых вызовов смартфону не требуется переключаться в сети 2G/3G. Это дает возможность пользоваться быстрым интернетом во время телефонного разговора, а также помогает экономить заряд аккумулятора. Преимущества новой технологии, а также более чистый звук теперь доступны большинству жителей республики. Все это повышает комфортность общения в онлайне, что немаловажно в текущий момент», — комментирует директор компании «МегаФон» в республике Башкортостан Дамир Байгильдин. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.

