МегаФон предложил абонентам Башкирии новое качество голосовой связи

С новой технологией передачи голосового трафика в республике абоненты компании могут звонить и по сетям 4G (Voice over LTE). Апгрейд сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Так, благодаря VoLTE можно звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения, и в лучшем качестве. Соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так четко, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.