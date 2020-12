«Идут годы – газа нет»: семья в Башкирии платит по 30 тысяч в месяц, чтобы согреться

Житель микрорайона №7 города Салават Александр Марфин вынужден платить по 20-30 тысяч в месяц из-за отсутствия газа. По словам местного жителя, газоснабжение не проведено по всему району. Свое обращение на имя главы Башкирии Радия Хабирова он оставил на сайте электронной приемной.

— За многочисленными обращениями жителей нашего микрорайона по проведению газа поступали многочисленные обещания от местной администрации. Но идут годы - газа нет. Но газ есть через дорогу, в метрах 300 стоят газифицированные дома, возмущается мужчина. Александр Марфин заявляет, что его семья является многодетной. В отопительный сезон ему приходится платить по несколько десятков тысяч рублей за электроэнергию – это единственный способ прогреть квартиру. — У нас в городе люди о такой заработной плате мечтают, а нам приходится «выдирать» эту сумму из семейного бюджета, а это не первый пункт затрат на содержание большой семьи с маленькими детьми, не говоря об ипотеке, заявил он. Отметим, что жители микрорайона ждут, когда местные власти проведут им газ с 2011 года. По словам горожан, газ должны были провести еще в период застройки микрорайона. В прошлом году они писали обращение на имя президента России Владимира Путина, однако и это не помогло. — На строительство инженерных коммуникаций данного микрорайона, из федерального и местного бюджеты выделялись денежные средства, в соответствии со сметной стоимостью, но они небыли освоены. На обращение жителей МР7 к мэру города Салават и в республиканскую прокуратуру, с вопросом, по какой причине не были освоены денежные средства, выделенные Правительством РБ, и когда будет газифицирован микрорайон №7 Восточного жилого района города Салават, был получен следующий ответ, где было сказано, что строительство будет возможно по мере финансирования, — написали местные жители в обращении Владимиру Путину. Накануне, 8 декабря, на запрос, оставленный на сайте электронной приемной, ответили представители администрации главы РБ. Они заверили, что в проблеме будут разбираться мэрия города Салават и Министерство строительства и архитектуры РБ. Как только будет получен ответ от профильных ведомств, мы его опубликуем.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter