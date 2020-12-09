«Идут годы – газа нет»: семья в Башкирии платит по 30 тысяч в месяц, чтобы согреться

— На строительство инженерных коммуникаций данного микрорайона, из федерального и местного бюджеты выделялись денежные средства, в соответствии со сметной стоимостью, но они небыли освоены. На обращение жителей МР7 к мэру города Салават и в республиканскую прокуратуру, с вопросом, по какой причине не были освоены денежные средства, выделенные Правительством РБ, и когда будет газифицирован микрорайон №7 Восточного жилого района города Салават, был получен следующий ответ, где было сказано, что строительство будет возможно по мере финансирования, — написали местные жители в обращении Владимиру Путину.