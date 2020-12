В столице Башкирии ищут подрядчика, который займется разработкой проекта планировки и межевания участка, ограниченного улицей Пугачева, рекой Белой и Уфимкой. Деньги на реализацию проекта будут выделены из городского бюджета. Об этом сообщили в главархитектуре Уфы.

Напомним, ранее разработкой проекта за счет своих денежных средств занималась компания «Дионис» еще в 2018 году. Однако за прошедшие несколько лет он так и начал реализовываться, в связи с этим городские власти отменили постановление в начале декабря 2020 года. Тем не менее, территорию все-же планируют сформировать в жилой квартал или городское пространство. Согласно генплану развития Уфы на данном участке может образоваться новый парк.

