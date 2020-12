Глава Белгородской области собирает жалобы через социальные сети

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ведет блог в соцсетях, где делится своими впечатлениями от рабочих поездок по региону и общается с местными жителями. Гладков активно отвечает на обращения и старается реагировать на все жалобы людей.

В частности, в Волоконовский район он отправился после изучения пожеланий подписчиков, которые сообщили, что в районной больнице не хватает нескольких отделений и роддома. Гладков поговорил с врачами и попросил конкретизировать ситуацию для решения этого вопроса, пишет bel.ru. Также врио губернатора побывал на месте обрушения подвесного моста на реке Оскол. Сегодня здесь идут работы по восстановлению переправы, которые должны завершиться до начала следующего года. Другой проблемный объект глава региона посетил в селе Новенькое Ивнянского района. Здесь капитальный ремонт идет с отставанием от графика. При значительном объеме работ задействовано недостаточно строителей. По плану все работы должны завершить к концу года, но сейчас ситуация складывается таким образом, что срок сдачи перенесут на следующий год, в связи с чем Гладков поручил своему заместителю по строительству приехать на место и разобраться в ситуации. От жителей этого же села поступали жалобы на состояние дороги, ведущей к населенному пункту. «Могу обрадовать, в плане на следующий год реконструкция этой дороги заложена. Надеюсь, что удастся вовремя провести конкурсные процедуры, и жители получат современное и качественное дорожное полотно уже на следующий год», - сообщил Вячеслав Гладков. Во время посещения им Ивнянской ЦРБ руководство клиники заверило Гладкова, что лекарств достаточно, однако жалобы у людей были. «С одной стороны, у меня нет оснований не верить руководству больницы, а с другой - есть жалобы людей. А дыма без огня, как мы знаем, не бывает. Поэтому прошу, если есть проблемы, написать в комментариях о конкретных случаях, кому и какие лекарства не предоставляют. Договорились с главой, что он все эти сообщения максимально оперативно отработает», - написал Гладков в своем Instagram по итогам визита. Во многих комментариях под постами белгородцы пишут про Гладкова положительные отзывы, называя его «чиновником с человеческим лицом», «располагающим к себе интеллигентным мужчиной». При этом жители региона выражают надежду, что такая активная позиция не ограничится словами и обещаниями, как это часто бывает.

