Глава Белгородской области собирает жалобы через социальные сети

Во время посещения им Ивнянской ЦРБ руководство клиники заверило Гладкова, что лекарств достаточно, однако жалобы у людей были. «С одной стороны, у меня нет оснований не верить руководству больницы, а с другой - есть жалобы людей. А дыма без огня, как мы знаем, не бывает. Поэтому прошу, если есть проблемы, написать в комментариях о конкретных случаях, кому и какие лекарства не предоставляют. Договорились с главой, что он все эти сообщения максимально оперативно отработает», - написал Гладков в своем Instagram по итогам визита.