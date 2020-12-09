ФАС России отказалась оценивать слова Радия Хабирова о «промышленном патриотизме»

ФАС России отказалась оценивать слова Радия Хабирова о «промышленном патриотизме»

Вчера, 13:40ОбществоКарина МамаеваPhoto: osnmedia.ru
Накануне, 8 декабря, депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин получил ответ на свой запрос от федеральной антимонопольной службы.

Напомним, ранее он просил региональное отделение ФАС оценить слова главы Башкирии Радия Хабирова о «промышленном патриотизме», однако запрос перенаправили в федеральное отделение.

В ФАС России отметили, что они занимаются разбирательствами в сфере соблюдения антимонопольного законодательства, а разъяснение терминов в их компетенцию не входит.

Photo:личная страница во ВКонтакте Дмитрия Чувилина

Сам Дмитрий Чувилин считает, что понятие «патриотизм» нужно закрепить на законодательном уровне. Чтобы предприниматели в регионах могли проходить курсы, организованне властями, по маркетингу и участию в торгах.

— Суть промышленного патриотизма я вижу в том, чтобы отечественные производители получили реальные конкурентные преимущества при госзакупках, на различных тендерах, конкурсах над иностранными производителями, считает депутат.

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