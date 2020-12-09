Более 40 жителей Белгородской области пришли на второй прием Вячеслава Гладкова

Более 40 жителей Белгородской области пришли на второй прием Вячеслава Гладкова

Вчера, 15:42ОбществоPhoto: фрагмент видео
8 декабря врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел второй прием жителей Белгородской области. Его посетили более 40 человек.

На встречу, которая длилась более 7 часов, пришло много жителей дачных и коттеджных поселков. От них поступило большое число жалоб на социальную инфраструктуру, а также на работу коммуникаций, пишет bel.ru.

После разговора с ними Гладков написал в социальной сети, что обозначенные проблемы оказались очень сложными. Чтобы разобраться с ними, необходимо начать с системы выдачи разрешений и предоставления земельных участков.

Как отметил врио губернатора, в основном белгородцы приходили с частными вопросами. Также он подчеркнул, что обстановка приема была благожелательной, несмотря на то, что люди делились своими проблемами. Особенно понравилось новому главе региона то, что многие не только жаловались, но и предлагали решение наболевших вопросов. Гладков пообещал подумать над дополнительными мерами защиты граждан.

Напомним, первый прием врио губернатора области прошел 2 декабря, тогда пришли 25 человек с жалобами на медицину, социальную сферу, коммунальные и другие службы. На 9 декабря глава региона запланировал третью встречу с гражданами.

Он заявил, что надеется выполнить обещание, которое давал 2 недели назад, – ответить на все вопросы пришедших людей. Пресс-служба сообщила, что всего на прием записались 100 жителей области.

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