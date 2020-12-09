Более 40 жителей Белгородской области пришли на второй прием Вячеслава Гладкова

Как отметил врио губернатора, в основном белгородцы приходили с частными вопросами. Также он подчеркнул, что обстановка приема была благожелательной, несмотря на то, что люди делились своими проблемами. Особенно понравилось новому главе региона то, что многие не только жаловались, но и предлагали решение наболевших вопросов. Гладков пообещал подумать над дополнительными мерами защиты граждан.