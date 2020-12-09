Бизнес-школа СКОЛКОВО представила новые формы обучения онлайн

Бизнес-школа СКОЛКОВО представила новые формы обучения онлайн

Вчера, 13:21ОбществоPhoto: skolkovo.ru
Бизнес-школа СКОЛКОВО организовала онлайн-сессию в рамках конференции, посвященной новым образовательным технологиям EdCrunch. Главной темой обсуждения стала цифровая трансформация образовательных процессов в период пандемии, а также перспективы развития офлайн- и онлайн-проектов.

Как сообщает newsnn.ru, за прошедший год бизнес-школа создала семь образовательных курсов для дистанционного режима обучения. Первые тенденции, касающиеся онлайн-формата, в школе уже были реализованы до начала пандемии, а события весны 2020 года способствовали ускорению процесса.

Сейчас в портфеле онлайн-продуктов СКОЛКОВО следующие курсы: «Управление проектами: как правильно делать правильные вещи», «Переговоры в новой реальности: от выживания к успеху», «Re-start. Новый Я в новом мире», «Бренд, которому доверяют», «Экосистемы бизнеса: платформенная бизнес-модель», «Разумный инвестор» и «Основы цифровизации бизнеса».

В итоге аудитория онлайн-проектов увеличилась на 15-20% – за счет тех образовательных технологий, которые раньше существовали только офлайн. Такого прогресса удалось добиться благодаря использованию новой образовательной платформы, уникального дизайна и детальной проработки содержимого каждого курса, включающего в себя видео и трансляции.

“Сегодня мы видим, что к онлайн-проектам подключаются люди, которые еще многие годы “сидели бы в офлайне”. “Коронакризис” способствовал изменению внутренней мотивации студентов к образованию, отношения ко времени и деньгам”, – объяснила возрастающую популярность онлайн-образования директор по онлайн-программам Московской школы управления СКОЛКОВО Ирина Шашкина.

Она также отметила, что ситуация в мире вызвала большой спрос на качественное образование. При грамотном оформлении всех деталей вероятность того, что к образовательной онлайн-платформе будут обращаться все больше людей, увеличится.

Однако другие участники дискуссии отметили, что полностью заменить офлайн-формат все же не получится. Но благодаря современным технологиям и высокому качеству трансляций можно создать правдоподобный эффект присутствия.

Онлайн-формат обучения также предполагает введение мотивационных инструментов, которые призваны повышать заинтересованность учеников. Бизнес-школа планирует включить в образовательный процесс AR-студию для воспроизведения эффекта дополненной реальности.

Подводя итоги дискуссии, ее участники пришли к выводу, что в будущем офлайн-формат обучения не исчерпает себя и будет также использоваться наряду с методами онлайн-практик.

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