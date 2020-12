Туристка потеряла сознание на Эльбрусе и ей оказала помощь группа альпинистов, в которую входил новосибирец Константин Суходеев.

Как сообщает iz.ru, что об инцеденте стало известно накануне утром. После покорения вершины мужчина возвращался к лагерю и увидел женщину, которая из-за нехватки кислорода почувствовала себя плохо. К потерявшей сознание туристке поспешила на помощь группа альпинистов, в состав которой входил новосибирец Константин Суходеев. Женщину привели в чувство и проводили к лагерю.

