Глава Башкирии Радий Хабиров публично обратился к шашистам республики. Он заявил, что гордится успехами наших спортсменов в этом виде игр. Известно, что все подростки обучались в ишимбайской шашечной школе.

Так, руководитель региона написал в своих социальных сетях о выигрыше уроженки Башкирии Алии Аминовой, которая заняла на международных соревнованиях в Анталье первое место. Также похвалил и Айгуль Идрисову, которая заняла бронзовое место. — Среди мужчин чемпионом домой вернётся Айнур Шайбаков, со вторым результатом - гроссмейстер Александр Георгиев. В быстрой программе чемпионата мира весь пьедестал заняло трио из Уфы, — отметил Хабиров.

