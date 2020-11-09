Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова рассказала о своем состоянии после коронавируса

По словам Ленары Ивановой, она чувствует себя хорошо. Для полного восстановления здоровья решила взять отпуск и отдохнуть.
Напомним, 1 ноября вице-премьер сообщила, что заразилась коронавирусом и болеет уже 15-й день. При этом чиновница отметила, что появлению болезни поспособствовало пренебрежительное отношение к правилам безопасности.
Позже чиновница из администрации города Стерлитамак Марина Матюхина рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, как она переболела коронавирусом. По словам женщины, она также, как и многие жители республики столкнулась с нехваткой лекарств в аптеках и невозможностью связаться с врачом.