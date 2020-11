К корреспондентке телеканала БСТ Айгуль Хатыповой применили силу, когда журналистка снимала сюжет рейда правоохранительных органов в заведении Уфы.

У нашей коллеги его (заведения — прим.ред.) сотрудники отобрали телефон и силой вытолкали из ресторана, чуть не сломав камеру, цитирует ProUfu монитринговый центр по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека России. Напомним, работа баров и ресторанов в Башкирии ограничена с 23-00 до 06-00. В связи с этим были организованы профилактические рейды, а в качестве участников привлечены СМИ республики.

