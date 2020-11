В Европейском союзе рассказали, что пока не намерены вводить безвизовый режим с Белоруссией.

Газета “Известия” сообщает, что в странах Евросоюза не будет вводиться безвизовый режим для граждан Белоруссии до тех пор, пока в стране не будет демократического подхода власти. Отмечается, что введение безвизового режима лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская считает одним из вариантов помощи Евросоюза. Это поможет гражданам государства беспрепятственно покидать страну и оказываться вне действующего политического режима.

