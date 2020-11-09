В Башкирии застрелили волка, напавшего на четырёх человек

Хищник укусил пенсионера за ногу, но пожилому человеку удалось вырваться и спрятаться дома. На место выехал участковый Азат Галимов, который выяснил, что есть ещё пострадавшие от нападения животного: 44-летняя жительница села и её знакомый. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом, укусы и травму глаза.