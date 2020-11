В Башкирии застрелили волка, напавшего на четырёх человек

Ночью в дежурную часть МВД по Белорецкому района Башкирии поступило сообщение от 60-летнего жителя деревни Азнагулово. По словам мужчины, на него во дворе напал волк.

Хищник укусил пенсионера за ногу, но пожилому человеку удалось вырваться и спрятаться дома. На место выехал участковый Азат Галимов, который выяснил, что есть ещё пострадавшие от нападения животного: 44-летняя жительница села и её знакомый. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом, укусы и травму глаза. Неподалёку от места нападения на пенсионера, участковый заметил волка, который попытался напасть на него. Сотруднику пришлось применить табельное оружие. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Погибшее животное передано ветеринарам, сообщает пресс-служба МВД. Как рассказал Азат Галимов, хищник уже нападал на людей.

