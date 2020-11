По состоянию на 9 ноября на территории республики зарегистрировано 11653 человека, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. За минувшие сутки прирост составил 106 человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил Максим Забелин.

Уровень заболеваемости составляет 287,7 на 100 тысяч населения. Темп прироста составляет 0,9, коэффициент распространенности равен единице. На стационарном лечении находятся 262 человека, в тяжелом состоянии 13 пациентов, четверо из них – на ИВЛ. Выписано из больниц республики за минувшие сутки 60 пациентов. Уровень летальности составляет 0,5%. За минувшие сутки от коронавируса скончался еще один человек. За все время от коронавируса скончались 61 человек.

