В Башкирии увеличили время работы заведений общепита

С завтрашнего дня, 10 ноября, заведения сферы общепита будут работать до полуночи, а кухни в заведениях - до 23:00. Таким образом власти республики пошли на встречу владельцам кафе и ресторанов, которые обратились лично к Радию Хабирову и заявили, что ограничения могут значительно пошатнуть стабильность в данной сфере бизнеса.