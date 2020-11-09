В Башкирии увеличили время работы заведений общепита

В Башкирии увеличили время работы заведений общепита

Вчера, 11:16ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Власти Башкирии смягчили ограничения для работы кафе, баров и ресторанов. Напомним, до сегодняшнего дня из-за непростой ситуации с коронавирусом, заведения работали лишь до 23:00 часов.

С завтрашнего дня, 10 ноября, заведения сферы общепита будут работать до полуночи, а кухни в заведениях - до 23:00. Таким образом власти республики пошли на встречу владельцам кафе и ресторанов, которые обратились лично к Радию Хабирову и заявили, что ограничения могут значительно пошатнуть стабильность в данной сфере бизнеса.

Тем не менее, остальные ограничения остаются в силе. В помещении все также не должно находиться более 50 человек, а также запрещены массовые мероприятия и корпоративы.

Напомним, ранее предприниматель и ресторатор Сергей Белкин из Башкирии направил обращение в Министерство торговли и услуг. Он просил смягчить ограничения, не позволяющие кафе и ресторанам работать после 23:00 часов, и внедрить схему работы, действующую в заведениях Москвы - пропуск по QR-коду.

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