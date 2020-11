В торговых центрах Башкирии, из-за сложной ситуации с коронавирусом, будет запрещено находиться детям младше 18 лет без своих родителей и опекунов. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.

Торговые центры у нас превращаются в места прогулок и провождения свободного времени, что только там не происходит. Мы включаем в норму, дети младше 18 лет могут находиться в ТЦ только с родителями, отметил Радий Хабиров. Известно, что решение вступит в силу с завтрашнего дня – с 10 ноября 2020 года. Напомним, по состоянию на 9 ноября на территории республики зарегистрировано 11653 человека, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. За минувшие сутки прирост составил 106 человек.

