Росстат сообщил о двукратном занижении смертности от COVID-19 в Красноярском крае

Данные Росстата говорят о том, что в Красноярском крае с апреля по сентябрь от коронавирусной инфекции умерли 909 человек, при этом в оперштабе сообщали о 554 погибших.

Росстат обнародовал данные о числе умерших от COVID-19 в Красноярском крае. Цифры существенно отличаются от тех, которые представлялись региональным оперштабом. В соответствии с данными Росстата, в апреле - сентябре в регионе скончались 909 человек, пишет Tvk6.ru. При этом, по информации краевого оперштаба на 1 октября, за указанный период умерли всего 554 пациента. В соответствии с этими данными темпы прироста за сутки на начало октября составляли 0,6%. Эксперты фиксировали инциденты заболеваемости на всех территориях края. Указывается, что расхождения по цифрам также отметили в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Забайкальском крае и Туве. Впервые вспышка COVID-19 в Красноярском крае была зафиксирована 9 мая текущего года в Северо-Енисейске, где на АО «Полюс Красноярск» коронавирус получили сразу 82 работника. В настоящее время регион остается на шестой позиции общероссийского рейтинга по приросту случаев COVID-19. Под наблюдением медиков на дому находятся 7 750 жителей Красноярского края. С 3 ноября в заведениях общепита запретили организацию семейных торжеств, в частности юбилеев и свадеб. В торгово-развлекательных центрах для посетителей ограничили доступ к интернету посредством беспроводного Wi-Fi. Кроме этого, детей до 14 лет не пускают в ТЦ одних, если они без родителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter