Росстат сообщил о двукратном занижении смертности от COVID-19 в Красноярском крае

В настоящее время регион остается на шестой позиции общероссийского рейтинга по приросту случаев COVID-19. Под наблюдением медиков на дому находятся 7 750 жителей Красноярского края. С 3 ноября в заведениях общепита запретили организацию семейных торжеств, в частности юбилеев и свадеб. В торгово-развлекательных центрах для посетителей ограничили доступ к интернету посредством беспроводного Wi-Fi. Кроме этого, детей до 14 лет не пускают в ТЦ одних, если они без родителей.