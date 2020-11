По мнению Александра Сосновского, власти Московской области пытаются уберечь стариков от заражения, но действуют при этом не совсем правильно.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с 11 ноября будут заблокированы социальные карты граждан, возраст которых 65 лет и более. Таким образом администрация области надеется остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом волонтеры, оказывающие старикам помощь, будут передвигаться в общественном транспорте бесплатно, пишет infox.ru. Некоторые политологи назвали данное решение вмешательством в личную жизнь, сомнительным с этической точки зрения.

