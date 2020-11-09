Почти полтысячи нелегальных свалок нашли в Новосибирской области

По его словам, ведомство на основе жалоб граждан подготовило обращения а полицию и прокуратуру с целью найти тех, кто ответственен за организацию нелегальных свалок ТКО. Вместе с этим проводится работа с управлениями Росприроднадзора, Россельхознадзора и Росреестра, чтобы заставить владельцев земельных участков убрать мусор на своей территории.
Чиновник подчеркнул, что количество свалок в НСО стало значительно больше. В 2019-м году их обнаружили 385. Эту ситуацию Марченко объяснил тем, что граждане стали более активно сообщать о найденных нелегальных объектах, сообщает Atas.
В самом Новосибирске выявили 83 незаконные мусорные свалки. Наибольшее их число расположено в Калининском, Заельцовском и Октябрьском районах города.