Почти полтысячи нелегальных свалок нашли в Новосибирской области

По его словам, ведомство на основе жалоб граждан подготовило обращения а полицию и прокуратуру с целью найти тех, кто ответственен за организацию нелегальных свалок ТКО. Вместе с этим проводится работа с управлениями Росприроднадзора, Россельхознадзора и Росреестра, чтобы заставить владельцев земельных участков убрать мусор на своей территории.