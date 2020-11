Сервис «Работа.ру» выяснил у россиян, с чем они связывают свои неудачи в 2020 году.

Как пишет RT, 21% респондентов считают виной своих неудач в текущем году пандемию COVID-19. Чуть более десяти процентов россиян считают, что всему виной високосный год, а еще один процент назвал 2020-й мистической датой. Однако треть респондентов не связали свои неудачи с событиями уходящего года. Кроме того, десять процентов ответили, что у них вовсе нет проблем.

