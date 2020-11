Хабиров отчитал госучреждения за нарушения мер безопасности в пандемию коронавируса

На сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров зачитал свой «листок позора», в который вошли госучреждения, не соблюдающие санитарно-эпидемиологические требования в связи с распространением коронавируса.

В частности Хабиров отметил финуправление Давлекановского района, где не организовано измерение температуры, а также отсутствует контроль за использованием масок и дезинфицирующими средствами. В список также вошёл Гафурийский сельсовет в Буздякском районе и районная администрация. В Буздяке там не понимают? Проговорите с главой. Я делаю крайнее предупреждение главам, которые меня не слышат, заявил Радий Хабиров. В «позорном списке» числится администрация Ишимайского района, в которой организован только формальный пропускной режим, термометрия не осуществляется, а также зафиксированы единичные случаи отсутствия масок у сотрудников. Нарушения выявлены в Ишимбайской информационно-консультативном центре и Гостехнадзоре. Хабиров поручил руководителю администрации главы республики Александру Сидякину провести работу с главой муниципалитета. Напомним, в России ужесточили масочный режим из-за распространения коронавируса. Только за выходные в Башкирии было оформлено более двух тысяч протоколов из-за отсутствия медицинских масок.

