Хабиров отчитал госучреждения за нарушения мер безопасности в пандемию коронавируса

В частности Хабиров отметил финуправление Давлекановского района, где не организовано измерение температуры, а также отсутствует контроль за использованием масок и дезинфицирующими средствами. В список также вошёл Гафурийский сельсовет в Буздякском районе и районная администрация.
В Буздяке там не понимают? Проговорите с главой. Я делаю крайнее предупреждение главам, которые меня не слышат, заявил Радий Хабиров.
В «позорном списке» числится администрация Ишимайского района, в которой организован только формальный пропускной режим, термометрия не осуществляется, а также зафиксированы единичные случаи отсутствия масок у сотрудников. Нарушения выявлены в Ишимбайской информационно-консультативном центре и Гостехнадзоре. Хабиров поручил руководителю администрации главы республики Александру Сидякину провести работу с главой муниципалитета.
Напомним, в России ужесточили масочный режим из-за распространения коронавируса. Только за выходные в Башкирии было оформлено более двух тысяч протоколов из-за отсутствия медицинских масок.