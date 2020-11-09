Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 9 ноября

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня — 9 ноября

Вчера, 05:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Астрологи составили рекомендации для всех представителей знаков Зодиака.

Овен

Этот день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для личных взаимоотношений. Сейчас очень удачное время для того, чтобы отношения с любимым (или любимой) поднять на новую, более высокую ступень. А для одиноких людей, возможно, появится шанс познакомиться с близким по духу человеком.

Телец

Сейчас вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого, если в этом будет нужда. Многое вам будет даваться гораздо легче, чем другим людям. Если намечаете сделать какие-либо приобретения, то лучше не откладывать подобные дела в долгий ящик.

Близнецы

Этот день может оказаться для вас довольно противоречивым. С одной стороны, вы будете достаточно активны и полны желания добиться результатов, но с другой, поступающие предложения могут оказаться не такими радужными, какими их будут вам представлять.

Рак

Сейчас вам просто противопоказано сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми.

Лев

Этот день потребует от вас максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени, нервов и энергии. Тем более что на помощь со стороны вряд ли придется надеяться, и весь груз проблем ляжет на ваши плечи.

Дева

Данное время лучше посвятить не производственным проблемам, а дому и семье. Сейчас вы остро будете чувствовать, что ваш дом - ваша крепость. Если вы еще не встретили спутника жизни, то не исключено, что это произойдет именно сейчас. Только для этого нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям.

Весы

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным различными событиями. Придется хорошо потрудиться. Но если что-то вам сейчас не удается сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. И еще: будьте внимательнее к своим любимым.

Скорпион

Вас ожидает невиданный всплеск энергии. Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Переговоры, договоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне. На любовном фронте - затишье. Но не огорчайтесь: скоро все переменится.

Стрелец

Не загружайте себя никакими проблемами, особенно чужими. Возможно, поступят интересные деловые предложения от старых знакомых, но с ответом стоит повременить, так как все еще не один раз поменяется. Если собираетесь отправиться к друзьям на вечеринку, не переусердствуйте со спиртным.

Козерог

В этот день вы должны проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте жестко собою руководить. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Если вы управляете транспортным средством, то будьте особенно внимательными и осторожными за рулем.

Водолей

Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Рыбы

Сильные чувства, которые вы испытаете, помогут проявиться в вашей изобретательности. Используйте этот день для усердной работы ради своих интересов. Возможен визит к начальству, обсуждение ваших полномочий, карьерных и материальных вопросов.

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