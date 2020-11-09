Глава Башкирии внёс очередные изменения в режим повышенной готовности

По нововведениям, в период с 10 по 30 ноября для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями вводится обязательный режим самоизоляции. Исключения составляют: приобретение продуктов питания, лекарств, обращения в финансовые организации и салоны связи с 11-00 до 13-00.