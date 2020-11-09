Глава Башкирии внёс очередные изменения в режим повышенной готовности

Глава Башкирии внёс очередные изменения в режим повышенной готовности

Вчера, 13:42ОбществоАнна КононоваPhoto: Правительство РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

По нововведениям, в период с 10 по 30 ноября для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями вводится обязательный режим самоизоляции. Исключения составляют: приобретение продуктов питания, лекарств, обращения в финансовые организации и салоны связи с 11-00 до 13-00.

Норма не распространяется на руководителей, сотрудников организаций, органов власти, у которых нахождение на рабочем месте является критически важным. При этом они должны иметь паспорт и справку, выданную предприятием.

Обязательный режим самоизоляции также распространяется на людей, находящихся в социальных учреждениях. Режим действует до 30 ноября включительно.

Согласно новой редакции, несовершеннолетним запрещено находиться в ТРЦ без сопровождения родителей или законных представителей. Взрослые обязаны иметь при себе документ, подтверждающий родительские права.

Кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры продолжают работу при заполняемости залов не более 30% с соблюдением всех мер безопасности. Деятельность ночных клубов, дискотек и других аналогичных объектов приостановлена.

Работодателям рекомендовано перевести на «дистанциконку» не менее 30% сотрудников, в том числе старше 65 лет, беременных женщин и работников с хроническими заболеваниями.

Ученики 6-10 классов с 9 по 22 ноября буду обучаться дистанционно. Остальные, 1-4 классы и одинадцатиклассники, а также малокомплектные школы вернутся к очному образованию. Учреждения допобразования организуют занятия в дистанционном формате в ближайшие две недели.

Глава Башкирии продлил работу общепита. Теперь их деятельность ограничена с 00-00 до 06-00. При этом приготовление пищи и допуск посетителей нужно завершить до 23-00. Правило не распространяется на придорожный сервис и рестораны доставки.

Кроме того, общественным объединениям, вузам и учреждениям культуры рекомендовано сформировать списки студентов и сотрудников, желающих помочь людям на самоизоляции — пожилым и с хроническими заболеваниями.

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