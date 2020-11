Специалисты из Великобритании выяснили, что недостаток витамина D может спровоцировать более тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, что исследователи обратили внимание на распространение коронавирусной инфекции в районах, где наблюдается сезонный недостаток витамина D. Специалисты считают, что дефицит этого витамина провоцирует более тяжелое протекание болезни, но для окончательных выводов необходимо провести более масштабные изучения, которые продлятся минимум 1 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter