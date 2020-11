Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков рассказал о влиянии COVID-19 на пациентов с опухолями.

По словам специалиста, заражение коронавирусом не для всех онкологических пациентов может быть причиной ухудшения состояния, передает RT. Однако в случае с пациентами, у которых заболевание протекает с большим количеством осложнений, заражение COVID-19 может только усугубить течение болезни.

