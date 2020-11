В Башкирии экс-чиновника подозревают в сокрытии доходов на 22 миллиона рублей

Прокуратура Стерлитамака потребовала обратить в доход государства имущество экс-председателя комитета по управлению собственностью Минземимущества Башкирии на 22 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В собственности бывшего чиновника и его супруги, которая работает в межрайонной ИФНС России № 3 по РБ, были выявлены 11 нежилых помещений, четыре земельных участка, дом, квартира и дорогостоящий автомобиль. В целом имущество оценивается в 22 миллиона рублей, что превысило совокупный официальный доход семьи. По результатам проверки, доходы не были задекларированы, а имущество оформлялось на близких родственников и доверенных лиц. В данное время на имущество наложен арест. Исковое заявление об обращении имущества направлено в суд для рассмотрения. Напомним, ранее Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Балтачевского межрайонного суда об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Балтачевского района Виля Шафикова и членов его семьи — трех квартир в Уфе и автомобиль. Имущество оценивается в более 18 миллионов рублей.

