В Башкирии экс-чиновника подозревают в сокрытии доходов на 22 миллиона рублей

В собственности бывшего чиновника и его супруги, которая работает в межрайонной ИФНС России № 3 по РБ, были выявлены 11 нежилых помещений, четыре земельных участка, дом, квартира и дорогостоящий автомобиль. В целом имущество оценивается в 22 миллиона рублей, что превысило совокупный официальный доход семьи. По результатам проверки, доходы не были задекларированы, а имущество оформлялось на близких родственников и доверенных лиц.