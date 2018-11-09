Жители пригорода Уфы недовольны транспортной реформой

Маршрутные карты им были выданы в последний раз 2012 году и те - временные. Об э том сообщает gtrk.tv со ссылкой на водителя Петра Самойленко. По словам Петра, временные карты в свое время не были продлены, но на основании них водители работали по сей день. «Сейчас комитет по транспорту приостановил действие наших карт, так как они временные, сказали, что уже недействительные», говорит он.

По словам водителей, их приглашают на работу в «Башавтотранс», с условием, что техника на ночь будет оставаться в парковке предприятия. Не все водители с этим согласны. Большинство из них работают у перевозчиков более десяти лет.

- А как я свою машину поставлю там, у меня, например, дети, или ещё что-то, куда-то надо съездить, - говорит Юрий Шишкин.

От простаивания автобусов по маршрутам №280, 284 и 281 страдают не только водители, но и пассажиры. К примеру, на автобусе №284 можно было доехать из Суровки до центра Уфы, заезжая в Михайловку, Затон, Южный автовокзал и в Зеленую рощу. Сейчас по этому маршруту, но сократившемуся, пустили 107 маршрут Башавтотранса. Не все пассажиры довольны таким положением дел – приходится ждать автобус намного дольше.

По словам директора фирмы Айдара Салимова, к которому относятся эти перевозчики, у него созданы все условия по требованиям лицензирования - есть и страховка пассажиров, и медицинский контроль водителей, работают диспетчеры и аттестованный механик. Нет только транспортных карт.

- Я неоднократно обращался в отдел транспорта города Уфы с просьбой выдать транспортные карты на перечисленные маршруты, ответом были только отписки, что будет тендер, но с 2014 года по сегодняшний день тендер не был объявлен, - говорит он.

В госкомитете по транспорту же утверждают, что эта фирма – нелегальная.

- Госкомитет на данные маршруты карт не выдавал, соответствующую разрешительную документацию выдавала администрация города Уфы, - приводит слова пресс-секретаря Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Юлии Мазитовой.