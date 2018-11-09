В Уфе ведутся поиски пропавшего без вести полковника полиции в отставке

Сегодня, 9 ноября, в Уфе ведутся поиски пропавшего без вести 67-летнего Михаила Скоблика. Как сообщается в соцсетях, поиски ведут полиция и волонтеры.

Известно, что накануне 8 ноября, вечером пожилой мужчина ушел из дома на улице Менделеева, рядом с лайфстайл-центром «Башкирия» и после этого известий о нем не было. Его супруга обратилась в полицию.

По словам близких пропавшего, мужчина не так давно перенес инсульт, после которого у него остались проблемы с речью, а также слабость. Родственники предполагают, что мужчине стало плохо на улице и он мог попасть в больницу и из-за проблем с речью не в состоянии сообщить о себе. Раньше Михаил Скоблик преподавал в Уфимском юридическом институте, является полковником полиции в отставке.

Приметы пропавшего: рост 176 см, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, волосы седые прямые, нос прямой. На груди имеется шрам после операции.

Был одет: в синюю куртку с капюшоном, синий свитер, синие спортивные брюки, бело-синие кроссовки. Имел при себе ключи от дома и сада.