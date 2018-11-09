В Уфе началась установка первой в этом году новогодней ёлки
Она появится возле торгового комплекса «Центральный».
Накануне, 8 ноября, в Уфе началась установка первой новогодней елки. Об этом сообщили в администрации города.
Первый символ приближающегося праздника появится скоро перед главным входом в торговый комплекс «Центральный». К монтажу железного каркаса новогодней елки там приступили рабочие.
После того, как все искусственная елка будет установлена, начнется ее декорирование. Рядом появятся сверкающие сказочные персонажи.
Как уточнили в мэрии, на следующей неделе планируется приступить к установке праздничных деревьев еще у нескольких торгово-развлекательных центров.
Традиционно главная городская елка расположится на площади Ленина возле Русского драмтеатра, она откроется вместе с ледовым городком в 20-х числах декабря. Одновременно должна заработать площадка с ледовым городком и юртой Деда Мороза на площади Салавата Юлаева, возле этнопарка «Ватан».