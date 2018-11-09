В Уфе началась установка первой в этом году новогодней ёлки

Накануне, 8 ноября, в Уфе началась установка первой новогодней елки. Об этом сообщили в администрации города.

Первый символ приближающегося праздника появится скоро перед главным входом в торговый комплекс «Центральный». К монтажу железного каркаса новогодней елки там приступили рабочие.

После того, как все искусственная елка будет установлена, начнется ее декорирование. Рядом появятся сверкающие сказочные персонажи.

Как уточнили в мэрии, на следующей неделе планируется приступить к установке праздничных деревьев еще у нескольких торгово-развлекательных центров.