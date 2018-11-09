В Москве появилось самое большое в мире каллиграффити

Площадь рисунка составила более 11 000 квадратных метров. Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».

Изображение скрывает фразу: «У нас свой путь». Данный слоган стал новым девизом футбольного клуба «Локомотив». Лампас нарисовал каллиграффити специально для спортсменов.

По словам представителей «Локомотива», теперь «РЖД Арена» стала не только местом, где встречаются любители футбола, но еще и арт-объектом. Появившееся каллиграффити стало совместным проектом художника и ФК. Это новый виток в творчестве Покраса Лампаса и всей российской арт-индустрии.

Художник отметил, что искусство похоже на спорт тем, что и там и там добиться успеха можно лишь оставаясь верным себе вне зависимости от обстоятельств. Необходимо уметь преодолевать собственные границы и идти к новым рекордам. Именно поэтому фраза «у нас свой путь» так мне близка, сказал Покрас Лампас.