В Башкирии стартовал Международный конкурс чтецов произведений Мустая Карима
Сегодня, 11:07ОбществоРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Заявки на участие принимаются до 1 марта включительно.
К 100-летию со дня рождения Мустая Карима Министерство культуры РБ, ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди РБ запустили Международный конкурс чтецов произведений поэта.
- Творческое состязание представляет собой интернет-конкурс выступлений чтецов в возрасте от 4 лет и более. В рамках конкурса участники представляют видеозапись декламаций произведений Мустая Карима, - уточнили организаторы конкурса.
Заявку на участие необходимо отправить до 1 марта 2019 года включительно по электронному адресу: [email protected] с пометкой «На Международный интернет-конкурс чтецов». Во вложении должны быть прикреплены видеозаписи.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей