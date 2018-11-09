Ученые из США открыли новый способ лечения рака

Для лечения онкологии печени нужно нормализовать циркадные ритмы в организме. Такой подход позволяет остановить рост раковых опухолей. Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».

По словам ученых, циркадные ритмы это не что иное, как изменения длительности разных биологических процессов в теле человека. Колебания интенсивности биоритмов в организме людей связано со сменой дня и ночи. Речь идет об обмене веществ, сне, бодрствовании, а также поглощении и переваривании еды. Все эти процессы зависят от режима дня.

Результаты опытов доказывают, что если ген BMAL1 становится более активным, то он убивает раковые клетки в организме. Данный ген напрямую участвует в формировании циркадного ритма.