Пропавшего без вести полковника полиции нашли в больнице в Уфе

Сегодня, 9 ноября, стало известно, что 67-летний полковник полиции в отставке Михаил Скоблик, который пропал без вести вчера вечером, найден в 22-ой больнице. Об этом сообщили родственники мужчины в соцсетях.

Напомним , накануне, 8 ноября, вечером пожилой мужчина ушел из дома на улице Менделеева, рядом с лайфстайл-центром «Башкирия» и после этого известий о нем не было.

По словам близких пропавшего, мужчина не так давно перенес инсульт, после которого у него остались проблемы с речью, а также слабость. Родственники предполагают, что мужчине стало плохо на улице и он мог попасть в больницу и из-за проблем с речью не в состоянии сообщить о себе.