Фото: pxhere.com
На проезжей части Нового Арбата в Москве парень сделал предложение девушке
Сегодня, 16:53Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве на Новом Арбате молодой человек необычным способом сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Парень вывел девушку прямо на проезжую часть, встал на колено и позвал ее замуж. Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».
Поступок молодого человека был заснят на видео. На кадрах видно, что пара перекрыла трассу. В итоге встали четыре полосы движения. Молодые люди довольно быстро покинули проезжую часть. Несмотря на это произошедшим уже заинтересовались сотрудники ГИБДД.
По факту нарушения правил дорожного движения проводится проверка.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей