На проезжей части Нового Арбата в Москве парень сделал предложение девушке

Парень вывел девушку прямо на проезжую часть, встал на колено и позвал ее замуж. Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».

Поступок молодого человека был заснят на видео. На кадрах видно, что пара перекрыла трассу. В итоге встали четыре полосы движения. Молодые люди довольно быстро покинули проезжую часть. Несмотря на это произошедшим уже заинтересовались сотрудники ГИБДД.