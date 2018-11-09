Минтруд утвердил стандарт для новой профессии в России

Как сообщает RNS, полное название профессии звучит как «Консультант в области развития цифровой грамотности населения». Соответствующий профессиональный стандарт уже был утвержден Минтрудом России. На данный момент приказ проходит регистрацию в Министерстве юстиций России.

В обязанности цифрового куратора входят консультации в сфере цифровой грамотности. Отмечается, что в первую очередь представители данной профессии будут помогать пожилым людям, которые имеют недостаточно опыта во взаимодействии с цифровыми ресурсами. Планируется, что цифровые куратору, научат пенсионеров проводить электронные платежи за ЖКХ, вести документооборот в электронном виде и пр.

Созданием профстандарта для новой специальности занимались кураторы Совета по профквалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, а также члены российского общественного объединения «Знание».

Как отметила председатель «Знания», заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Любовь Духанина, в обществе существует необходимость в данной профессии. Это, по ее словам, подтверждается итогами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).