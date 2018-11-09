Минтруд утвердил стандарт для новой профессии в России
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профстандарт для новой профессии, которая в скором времени появится в стране. Она будет носить название «цифровой куратор».
Как сообщает RNS, полное название профессии звучит как «Консультант в области развития цифровой грамотности населения». Соответствующий профессиональный стандарт уже был утвержден Минтрудом России. На данный момент приказ проходит регистрацию в Министерстве юстиций России.
В обязанности цифрового куратора входят консультации в сфере цифровой грамотности. Отмечается, что в первую очередь представители данной профессии будут помогать пожилым людям, которые имеют недостаточно опыта во взаимодействии с цифровыми ресурсами. Планируется, что цифровые куратору, научат пенсионеров проводить электронные платежи за ЖКХ, вести документооборот в электронном виде и пр.
Созданием профстандарта для новой специальности занимались кураторы Совета по профквалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, а также члены российского общественного объединения «Знание».
Как отметила председатель «Знания», заместитель председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Любовь Духанина, в обществе существует необходимость в данной профессии. Это, по ее словам, подтверждается итогами исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Глава Совета по профквалификации Юрий Герций подчеркнул, что специальные площадки для обучения цифровых кураторов начнут работать в России уже в середине декабря 2018 года.