Лидеру наркокартеля «Синалоа» не дают встретиться с супругой до суда

Гусман на протяжении многих лет возглавлял наркокартель «Синалоа». Об этом девятого ноября пишет газета «Известия».

Ходатайство о предоставлении «Коротышке» возможности встретиться с супругой, которую тот не видел более двух лет, передал суду адвокат наркобарона. Судья ответил, что хоть он и с сочувствием относится к просьбе Гусмана, удовлетворить ее суд не может. Таким образом, ходатайство о «жесте гуманности» было отклонено.

«Коротышка» был выдан США властями Мексики в начале прошлого года. В США Хоакина Гусмана будут судить за контрабанду и торговлю наркотиками, отмывание денег, а также организацию убийств и похищений людей.