Выигравший джекпот в полмиллиарда рублей житель России не выходит на связь

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«Почта России» ищет жителя России, выигравшего 506 миллионов рублей в лотерею.
Как пишет издание Dni.ru, он еще не обращался за получением денег.
Билет продали в одном из отделений почтовой связи в Воронежской области. Россиянин купил его в период с 23 октября по 3 ноября.
Чтобы получить свой выигрыш, который является самым крупным в истории государственных лотерей в России, его обладатель должен обратиться в торговый дом «Столото». Организаторы лотереи тоже просят победителя откликнуться. Там ждут, что он позвонит или приедет лично.
Напомним, джекпот был выигран россиянином 5 ноября. У победителя в билете оказались зачеркнутыми все 15 выигрышных номеров.
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