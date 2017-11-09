Выигравший джекпот в полмиллиарда рублей житель России не выходит на связь

«Почта России» ищет жителя России, выигравшего 506 миллионов рублей в лотерею.

Как пишет издание Dni.ru, он еще не обращался за получением денег.

Билет продали в одном из отделений почтовой связи в Воронежской области. Россиянин купил его в период с 23 октября по 3 ноября.

Чтобы получить свой выигрыш, который является самым крупным в истории государственных лотерей в России, его обладатель должен обратиться в торговый дом «Столото». Организаторы лотереи тоже просят победителя откликнуться. Там ждут, что он позвонит или приедет лично.