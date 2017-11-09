В Германии скончалась актриса из фильма о Джеймсе Бонде

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В городе Мюнхен в Германии умерла актриса Карин Дор, снявшаяся в одной из кинолент о Джеймсе Бонде.
Как пишет издание Dni.ru, ей было 79 лет.
Последние годы артистка проживала в доме престарелых. Информацию о кончине Дор подтвердил ее сын.
Карин Дор стала широко известной после того, как вышла пятая серия фильмов о Бонде. В ленте «Живешь только дважды» она исполнила роль шпионки Хельги Брандт.
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