В Германии скончалась актриса из фильма о Джеймсе Бонде

В городе Мюнхен в Германии умерла актриса Карин Дор, снявшаяся в одной из кинолент о Джеймсе Бонде.

Как пишет издание Dni.ru, ей было 79 лет.

Последние годы артистка проживала в доме престарелых. Информацию о кончине Дор подтвердил ее сын.