В "БСК" прокомментировали решение суда по геологоразведке шихана Куштау

В "Башкирской содовой компании" не согласны с тем, что геологоразведка шихана Куштау была проведена незаконно. При этом в компании подчеркивают, что решение суда в отношении "дочки" "БСК" - АО "Сырьевая компания" - будет исполнено.

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Ишимбайского райсуда о том, что "Сырьевая компания" провела геологоразведку шихана с нарушениями законодательства. На юрлицо наложен штраф в размере 200 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, ч. 1 статьи 7.13 КоАП РФ.

- АО «Сырьевая компания» является добросовестным предприятием, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона, - прокомментировали решение суда в "Башкирской содовой компании". - И в этой связи, естественно, будет выполнять вступившее в силу решение суда. Однако, считаем, что при проведении земляных работ по поиску и оценке месторождения полезных ископаемых на горе Куштау предприятием не были нарушены правила охраны памятников культурного и археологического наследия. В связи с чем, общество намерено воспользоваться правом продолжить отстаивать свою позицию в вышестоящих судебных инстанциях.