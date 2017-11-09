В Башкирии ночью похолодает до – 12

В отдельных районах ожидается мокрый снег.

В Башкирии, по данным синоптиков, этой ночью в отдельных районах похолодает до -12. Завтра днем 10 ноября температура воздуха прогреется до -3,+2°. Местами небольшой мокрый снег, слабый гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный.