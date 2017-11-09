В Башкирии малышке с ДЦП нужно 28 тысяч, чтобы закрыть сбор на лечение

Трехлетней Вике Лачимовой из Дувана, которая в свое возрасте до их не может ходить, из-за ДЦП осталось собрать всего 28 тысяч на очередное лечение. Мама девочки фактически одна воспитывает двоих детей, очень мало зарабатывает, и у нее нет даже этой небольшой суммы. До окончания сбора осталось всего 20 дней.

Общая сумма сбора на курс реабилитации в челябинском медцентре составляет 124,8 тысячи рублей. Из этой суммы 81 тысячу рублей выделил благотворительный фонд "Жизнь детям", еще около 16 тысяч рублей составили частные пожертвования. Но на этом сбор средств остановился. Чтобы закрыть его нужно всего 28 тысяч рублей. А до окончания сбора осталось всего 18 дней: если лечение не провести вовремя, толку от ранее проведенных курсов не будет.

- Мне очень стыдно просить у вас помощи, но я вынуждена делать это, - пишет мама девочки Наталья Лачимова. - Просто, понимаете, даже если ты работаешь, и есть пенсия, денег все равно не хватает. Ведь троих детей нужно растить. А у меня в жизни сейчас есть одно желание - поставить свою кровинушку на ноги.

Напомним, Вика, по словам мамы, стала инвалидом в результате ошибок врачей. Следком Башкирии сейчас проводит по данному факту доследственную проверку. У Натальи есть еще двое детей, и воспитывает их она фактически одна. Отец не дает денег на лечение больной дочери и к тому же зарабатывает крайне мало.

Редакция Медиакорсети просит всех перечислить посильную сумму на лечение девочки. От этого зависит, сможет ли она встать на ноги и ходить или останется обездвиженной на всю жизнь.

Реквизиты для помощи Вике Лачимовой

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QIWI кошелек +79177680137

номер телефона 89177680137