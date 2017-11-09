Стало известно, когда пройдет очередная всероссийская перепись населения
Сегодня, 12:38ОбществоРустэм Башкирцев
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Распоряжение о сроках проведения переписи населения появились на сайте кабмина.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства России.
Пробная перепись будет проходить за два года до основной и охватит около 550 человек. Подготавливать и проводить перепись будет федеральная служба государственной статистики.
Напомним, по итогам всероссийской переписи населения 2010 года (оглашена в марте 2011-го), население России составило 142 905 200 человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, страна перешла по численности населения с 7 на 8 место в мире.
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