Стало известно, когда пройдет очередная всероссийская перепись населения

Распоряжение о сроках проведения переписи населения появились на сайте кабмина.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Пробная перепись будет проходить за два года до основной и охватит около 550 человек. Подготавливать и проводить перепись будет федеральная служба государственной статистики.