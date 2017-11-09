По Москве-реке начнут курсировать речные кабриолеты
Сегодня, 18:36Общество
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Весной 2018 года в Москве появятся прогулочные водные кабриолеты.
На маршрутах будут курсировать около десяти таких судов, пишут Dni.ru. Они будут оборудованы телескопическими крышами. Каждый кабриолет способен вместить сорок четыре пассажира, а предполагаемая стоимость поездки обойдется в пятьсот рублей.
Запуск речных трамвайчиков будет приурочен к началу ЧМ по футболу.
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