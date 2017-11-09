По Москве-реке начнут курсировать речные кабриолеты

Весной 2018 года в Москве появятся прогулочные водные кабриолеты.

На маршрутах будут курсировать около десяти таких судов, пишут Dni.ru. Они будут оборудованы телескопическими крышами. Каждый кабриолет способен вместить сорок четыре пассажира, а предполагаемая стоимость поездки обойдется в пятьсот рублей.