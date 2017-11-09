Певица Глюкоза приедет на открытие экологического форума в Уфе

Общественная организация "Деловая Россия" 2 декабря проведет в Уфе форум "Экологическое благополучие" XXI века: правовые аспекты. В числе участников - крупные российские чиновники и общественники. Специальным гостем станет певица Глюкоза.

Экологический форум пройдет в уфимском отеле Sheraton Ufa на ул. Цюрупы, 7. Его главной целью станет рост экологического правосознания и совершенствование законодательства в сфере защиты окружающей среды.

На форуме ожидается присутствие главного редактора телеканала "Живая планета" Марии Моргун. Из крупных чиновников планируется участие спецпредставителя президента страны Сергея Иванова, замминистра экологии России Марада Керимова и главы Башкирии Рустэма Хамитова.