Певица Глюкоза приедет на открытие экологического форума в Уфе
Сегодня, 17:54ОбществоНаталья Кузнецова
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Общественная организация "Деловая Россия" 2 декабря проведет в Уфе форум "Экологическое благополучие" XXI века: правовые аспекты. В числе участников - крупные российские чиновники и общественники. Специальным гостем станет певица Глюкоза.
Экологический форум пройдет в уфимском отеле Sheraton Ufa на ул. Цюрупы, 7. Его главной целью станет рост экологического правосознания и совершенствование законодательства в сфере защиты окружающей среды.
На форуме ожидается присутствие главного редактора телеканала "Живая планета" Марии Моргун. Из крупных чиновников планируется участие спецпредставителя президента страны Сергея Иванова, замминистра экологии России Марада Керимова и главы Башкирии Рустэма Хамитова.
В качестве одного из специальных гостей в Уфу приедет Наталья Ионова-Чистякова, известная всем как певица Глюкоза, сообщили Медиакорсети организаторы форума.
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