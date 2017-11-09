«Медуза» рассказала всему миру про голод в Башкирии

Воспоминания ветеранов о голодной поре, пережитой 70 лет назад, взволновали многих читателей.

Сайт «Медуза» посвятил большой материал теме массового голода, который 70 лет назад, в военные и послевоенные годы, пережила страна. По разным данным, тогда погибли не меньше миллиона человек. Южный Урал стал одним из наиболее пострадавших от голода регионов. Журналисты «Медузы» записали воспоминания тех, кто выжил в ту лихую годину. Среди героев материала на сей раз больше всего оказалось жителей Башкирии или выходцев из нашей республики живущих сейчас в других регионов. От воспоминаний многих из них читателей бросает в дрожь.

Уфимец Анатолий Крюков вспомнил, как его семья – мама с детьми – после ареста отца скитались по разным квартирам. Выживали с трудом.

Жительница Салавата Зайтуна Кусяпова поделилась горестными воспоминаниями, которые пережили многие ее сверстники – как сторожа избивали детей, собиравших брошенные колоски на колхозных полях. Трогать зернышки, которые так и оставались лежать на полях, опухшим от голода детям категорически не позволяли.

- Однажды осенью уже, после уборки урожая, мы пошли на поле — нас прогнали, то, что нашли — отобрали. Когда выпал первый снег — мы снова пошли на поле собирать колосья в подол, все равно же пропадут скоро. Но полевод все отнял. А ноги-то у нас красные от холода, руки тоже красные, я была в одном платье. И были тогда детьми — пять-шесть лет, а нас били за это плетью, гнали оттуда. И это за брошенные колосья, - сокрушается пожилая женщина.