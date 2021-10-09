В Уфе новый корпус Российского исламского университета откроют в 2022 году

В Уфе новый корпус Российского исламского университета откроют в 2022 году
В Уфе новый корпус Российского исламского университета откроют в 2022 году
Вчера, 19:53ОбществоАндрей КоролевФото: pravitelstvorb.ru
Осталось завершить внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем.

9 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил резиденцию, на территории которой осмотрел

Новый корпус Российского исламского университета возводят на территории Центрального духовного управления мусульман России на ул. Тукаева при поддержке республики.

Источник - pravitelstvorb.ru

Как рассказал председатель ЦДУМ РФ, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин, это учебное заведение — один из семи исламских университетов в стране, в котором обучают 850 студентов со всей России и стран СНГ. Открытие нового здания планируется в сентябре 2022 года.

Для ввода корпуса в эксплуатацию необходимо завершить внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Глава республики Радий Хабиров отметил, что очень важно завершить все работы вовремя и благоустроить прилегающую территорию.

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