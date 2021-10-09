В Уфе новый корпус Российского исламского университета откроют в 2022 году

Как рассказал председатель ЦДУМ РФ, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин, это учебное заведение — один из семи исламских университетов в стране, в котором обучают 850 студентов со всей России и стран СНГ. Открытие нового здания планируется в сентябре 2022 года.