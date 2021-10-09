Утилизаторы пожаловались Михаилу Мишустину из-за задержки РОП

Компании, перерабатывающие лом и отходы металла, раскритиковали попытку перенести на два года реформу расширенной ответственности производителей (РОП). Они заявили, что это саботаж поручений Правительства РФ.

С соответствующим заявлением выступал ранее и руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, пишет информационное издание rg.ru. Ассоциация «Руслом.ком», в которую входят самые крупные металлургические предприятия России, направила обращение главе Кабмина Михаилу Мишустину. В письме говорится о том, что если законопроект о РОП примут, то компании обязаны будут на 100 процентов нести ответственность за утилизацию упаковки. Им необходимо будет либо уплачивать экосбор, либо самостоятельно утилизировать отходы. «Позиция министерства фактически является саботажем поручений руководства страны и продиктована ассоциациями товаропроизводителей, которые манипулируют недостоверными цифрами относительно повышения цен на товары и распространяют страшилки о неизбежных непомерных издержках бизнеса», — констатировали утилизаторы. Представители реального сектора переработчиков таким образом отреагировали на попытки переноса сроков реализации реформы. Они попросили премьера взять эту ситуацию под личный контроль. Следует отметить, что Владимир Путин ранее поручил принять меры для того, чтобы законопроект о РОП вступил в силу уже с 2022 года. Глава государства неоднократно подчеркивал, что документ должен заработать. В Минэкономразвития выразили мнение о том, что нужна отсрочка – до 2024 года. Представители бизнеса, участвовавшие в заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины», пояснили: действующие нормы нужны им только для того, чтобы они могли обосновать свое существование иностранным товаропроизводителям. Это означает, что без такого положения в законодательстве посреднические и лоббистские структуры могут не рассчитывать на финансирование со стороны зарубежных компаний. По сути, бизнес-ассоциации живут сейчас на деньги, которые можно было бы вкладывать в создание объектов инфраструктуры и недостающих мощностей, а также направлять на утилизацию отходов. В письме переработчиков на имя Михаила Мишустина говорится, что ставки по экосбору сейчас не перекрывают те суммы, которые затрачиваются на переработку. Авторы обращения указали также на недостоверные сведения в отчетности об утилизации отходов и на занижение сумм затрат на нее. Большинство тех отходов, которые вполне можно было бы вторично использовать в процессе производства, сегодня теряется безвозвратно. По металлолому данный показатель достигает 70 процентов. Дело в том, что большинство твердых коммунальных отходов в России в настоящее время направляют не на утилизацию, а на захоронение. Кардинально изменить текущую ситуацию без реформы РОП просто не представляется возможным. «Исходя из текущей ситуации обсуждения законопроекта и массированной атаки в СМИ можно сделать вывод о заранее спланированном затягивании процесса его принятия — непосредственно перед выборами в Государственную думу», — подытожили в «Руслом.ком».

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