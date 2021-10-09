Студенты, которые помогли поймать убийцу девушек в Гае, получили благодарность от МВД

Подозреваемого в тройном убийстве — ранее судимого 29-летнего Александра Лазарева — помогли задержать трое жителей Орска — двое молодых людей и отец одного из них. Подозреваемый попался на угоне машины Василия Коченюка, одного из студентов — угнал «десятку» и разбил ее, когда уходил от полиции. Отметим, что автомобиль остается в неисправном состоянии — при том, что молодой человек использовал его для работы таксистом. Сейчас машина остается под арестом, а студент — без работы.