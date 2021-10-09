Студенты, которые помогли поймать убийцу девушек в Гае, получили благодарность от МВД

Студенты, которые помогли поймать убийцу трех девушек в Гае, получили благодарственные письма от МВД за содействие в задержании преступника. Об этом сообщает телеграм-канал shot.
Напомним, жестокое убийство и, как выяснилось позже, изнасилование трех девушек из Башкирии произошло в ночь на 30 сентября в городе Гай Оренбургской области. Девушки учились в орском медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Тела двух девушек нашли в квартире с колото-резаными ранами — саму квартиру преступник поджег, пытаясь замести следы. Третья девушка пыталась сбежать, но преступник догнал её во дворе дома и добил.
Подозреваемого в тройном убийстве — ранее судимого 29-летнего Александра Лазарева — помогли задержать трое жителей Орска — двое молодых людей и отец одного из них. Подозреваемый попался на угоне машины Василия Коченюка, одного из студентов — угнал «десятку» и разбил ее, когда уходил от полиции. Отметим, что автомобиль остается в неисправном состоянии — при том, что молодой человек использовал его для работы таксистом. Сейчас машина остается под арестом, а студент — без работы.
Предполагается, что затраты на ремонт машины возместит губернатор Оренбургской области.
Добавим, что подозреваемый Александр Лазарев признал свою вину на допросе.