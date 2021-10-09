«Опять беспредел?»: жители Башкирии возмутились первыми квитанциями за отопление

В соцсетях снова сообщают о переплатах за несколько дней отопления в сентябре.

В соцсетях снова нарастает возмущение жителей Башкирии, связанное с начислением оплаты за отопление. Напомним, отопление в большинстве многоквартирных домов региона было включено в конце сентября. Напомним, минувшей зимой в Башкирии платежи за отопление резко выросли — как позже выяснилось, из-за несоответствия площадей, которые используют ресурсоснабжающие организации и управляющие компании для расчета начислений, из-за неисправностей или некорректной работы систем отопления. Практика показывает, что в новом отопительном сезоне проблемы остаются теми же. Так, жительница Уфы (ул. Калинина, 79) рассказала, что она вместе с другими жильцами дома специально написала коллективное обращение, чтобы отопление включили с 1 октября. — Что я вижу в Сбербанке? Что у меня стоит платеж почти 3000 при том, что у меня еще там переплата рублей в 500. За что вообще тут производилось начисление? <…> Какими нормативными актами могут регламентировать, что Вы не разбираетесь с начислениями, а оставляете все как есть? Чаще всего сотрудники ЦУР и Министерства ЖКХ отвечают, что домам, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета тепла, начисления проводят по нормативу, поэтому если отопление подается в сеть не с начала месяца, то за расчетный период все равно берется весь месяц. Тем не менее даже при использовании такой системы управляющие компании рассчитывают платежи неправильно. Так, например, уфимец (ул. Ростовская, 175) отмечает, что расчеты сделаны неправильно: — Отопление дали 27 сентября, до этого мы вообще грелись обогревателем. Зато сегодня платежка пришла от БашРТС на 2300р. Платим по тарифу. Что, в БашРТС сотрудники не способны высчитать сумму за сентябрь? <…> И просим разобраться с компанией «БашЭлектроСбыт», выяснить, по какой причине нам снова начисляется ОДН в размере 500-700 рублей на одного собственника. При этом до сих пор не везде отопление включено — даже в столице Башкирии. — В нашем доме нет отопления, — рассказывает житель уфимского дома по ул. Ладыгина 17/1. — Половина дома не отапливается, приходится включать обогреватели, и оплачивать огромные счета по отоплению и дополнительно платить за электроэнергию. ЖЭУ № 23 мер по устранению проблемы не принимает, УЖКХ бездействует. Напомним, на подготовку к отопительному сезону власти Башкирии потратили 4,6 млрд руб.

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